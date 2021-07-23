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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم، في رابع أيام عيد الأضحى، الجمعة 23 يوليو 2021، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك نظرًا لزيادة المعروض من جميع الأصناف، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت  أسعار اللحوم الكندوز بين  130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.  

بينما استقرت أسعار  المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو،  أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها . 

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