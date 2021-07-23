موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره غزل المحلة، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 28، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك ضيفه غزل المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر ان المباراة كان مقرر إقامتها يوم الإثنين 5 يوليو الحالي، ولكن اتحاد الكرة قرر تأجيلها بناء على طلب الزمالك، لحين لعب النادي الأهلي كافة مؤجلاته.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي الوصيف صاحب الـ 51 نقطة، وله أربع مباريات مؤجلة.

بينما يتواجد زعيم الفلاحين في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر في 9 لقاءات.