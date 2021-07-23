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السيناريو الأخير.. باريس يتحرك لضم الدينامو لإقناع مبابي بالبقاء

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بكل الوسائل إقناع كيليان مبابي مهاجم الفريق، بتجديد عقده الذي سينتهى بحلول صيف 2022.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا الإسبانية"، فإن بول بوجبا قد يكون هو آخر الحلول في إقناع الموهبة الفرنسية في البقاء مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن صفقة بوجبا ستكلف خزينة النادي الباريسي مبلغاً لن يقل عن 60 مليون يورو، من أجل تعزيز تواجد اللاعبين الفرنسيين داخل غرفة الملابس، أملا في إغراء مبابي بالاستمرار مع الفريق.

ونوهت بأن الأمور قد تتوتر بين إدارة النادي الفرنسي وامبابي إذا لم يتم تمديد العقد، لأن الفترة المتبقية حتى 30 يونيو المقبل تعد طويلة للغاية.

يذكر أن كيليان مبابي انضم لصفوف سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة بإلزامية الشراء.

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