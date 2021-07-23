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الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أخر تطورات مفاوضات مسئولى القلعة البيضاء مع سموحة من أجل ضم حسام حسن هداف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرغب في ضم مهاجم سموحة السكندري خلال الفترة المقبلة، لذلك بدأت الإدارة في التحركات الرسمية من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن ادارة القلعة البيضاء كلفت هاني برزي عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالدخول في مفاوضات مع سموحه لضم حسام حسن بسبب رغبة كارتيرون في التعاقد مع اللاعب.

وأتم، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء الرسمي عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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