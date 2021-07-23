تفاصيل بعثة مصر في طابور العرض بأولمبياد طوكيو

تنطلق في الواحدة ظهراً بتوقي جمهورية مصر العربية، مراسم الاحتفال لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد عام من تأجيل المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وأصبحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 جاهزة للمشاركة في حفل الافتتاح المقرر أن يقام اليوم الجمعة 23 يوليو بعد الجلسات التي عقدها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة في أولمبياد طوكيو ومراجعة كافة التفاصيل الخاصة بزي المشاركين في حفل الافتتاح وتنظيم الدخول والتأكد من تجهيز أعلام مصر التي سيتم رفعها في طابور الافتتاح.

ويشهد حفل الافتتاح رفع الثنائي علاء الدين أبو القاسم لاعب منتخب السلاح وهدايا ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لعلم مصر حيث تم عمل عدة اجتماعات اليوم من أجل التأكد من تجهيز كافة التفاصيل من أجل ظهور بعثة مصر بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر حيث تم مراجعة زي كل لاعب على حده والتأكد من جاهزيته التامة في بروفة قبل الظهور في حفل الافتتاح حيث يشارك من بعثة مصر 58 فرد في طابور العرض.

جاء ترتيب طابور العرض كالأتي :

- هديا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم الذي يرفعان العلم وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

- ‏- في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان

- ‏في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم

- ‏في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم

- ‏في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري

- ‏في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

- ‏في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

- ‏في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد

- ‏في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

- ‏في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة

- ‏في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

- ‏في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.

وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية على عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة الفنية واللاعبين من أجل التحفيز والتأكيد على أن مصر حضرت للأولمبياد من أجل المنافسة وأيضا تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين واللاعبات وتوفير الاحتياجات في أسرع وقت.