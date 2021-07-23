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موعد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو نسخة جديدة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي كان من المفترض إقامتها في 2020.

 

وتأجلت أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أجبر جميع الأنشطة الرياضية والاقتصادية على التوقف في جميع أنحاء العالم، وتوجهت جميع الجهود إلى الأنشطة الطبية التي قادت حملة العودة للحياة.

 

 

موعد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021

وينطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، وستنطلق مجريات الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي، وسيستمر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 لمدة 4 ساعات كاملة.

 

 

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا، وذلك في منطقة الشرق الأوسط بما فيها شمال إفريقيا والخليج العربي وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

 

 

ستذاع حفل افتتاح أولمبياد طوكيو على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وستقوم القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.

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