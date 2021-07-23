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جوجل يحتفي بأولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:42 ص
جوجل يحتفي بأولمبياد طوكيو
جوجل يحتفي بأولمبياد طوكيو
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احتفى محرك البحث الشهير "جوجل"، بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020؛ التي تقام فعالياتها في اليابان، التى تفتتح اليوم الجمعة.

 

واستبدل محرك البحث "جوجل"، الواجهة الرئيسية المعتادة، بمقطع فيديو وألعاب تضم الألعاب المختلفة التى سوف يتم التنافس عليها خلال فعاليات البطولة التي تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل؛ بعد تأجيلها نحو عام من موعد انطلاقها بسبب فيروس كورونا.

 

ويدرس منظمو أولمبياد طوكيو 2020، استخدام التكنولوجيا لحضور الجماهير مباريات البطولة، عن طريق مقاطع الفيديو المنزلية أو التسجيلات الصوتية المعدة من تسجيلات الإصدارات السابقة، بحيث يشعر الرياضيون بدعم الجمهور لهم أثناء المنافسات.

 

وأعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية اليوم، في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الأول لاجتماع المجلس التنفيذي للبطولة التي ستنطلق في 23 يوليو الجاري، أن اللجنة لا تريد أن يشعر الرياضيون بالوحدة في الملاعب.

 

وقال باخ خلال المؤتمر الصحفي: "لا نريد أن يشعر الرياضيون بالوحدة في الملاعب"، لذلك يتم دراسة عرض مقاطع فيديو من إعداد المشجعين، على الشاشات في مقار المنافسات.

 

كما سيتم اعتماد الملفات الصوتية السابقة التي تمت خلال النسخ الماضية من بطولة الألعاب الأولمبية، حتى يشعر الرياضيون أنهم في ملعب أولمبي ويشاهدهم الجماهير والمشجعون.

 

جدول مباريات مصر في أولمبياد طوكيو 2020

ووصل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة أولمبياد طوكيو 2020، ووقع في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

 

- مباراة مصر ضد الأرجنتين - الساعة 9.30 صباحًا - الأحد 25 يوليو

 

- مباراة استراليا ومصر - الساعة 11 صباحًا - الأربعاء 28 يوليو

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