فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري خلال الأيام القادمة.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على رحيل والتر بواليا ومروان وإعارة الثنائي بيكهام وناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية أيضا خلال الفترة القادمة في جلسة بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية، والذي استطاع من خلالها المارد الأحمر تحقيق النجمة العاشرة في تاريخة الإفريقي.