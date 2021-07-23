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مفاجأة.. هازارد مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن بعض الوسطاء يحاولون إعادة هازارد الى تشيلسي على الرغم من صعوبة إبرام الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن هازارد مقابل 60 مليون يورو فقط ولكن البلوز يعلم صعوبة الصفقة بسبب راتب النجم البلجيكي المرتفع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد البالغ من العمر 30 عاماً إنضم إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 115 مليون يورو وخاض مع الملكي 43 فقط مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.

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