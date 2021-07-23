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رقم قياسي جديد.. 45 ألف تركي متهم بإهانة أردوغان

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة العدل التركية، أن أعداد الملفات القضائية المرفوعة ضد الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات السياسية التُركية، بتُهمة "إهانة الرئيس"، بلغت أكثر من 45 ألف قضية، تنظر فيها المحاكم التركية المُختصة، وتُصدر بشأنها أحكاماً عقابية قاسية، تمتد من السجن والعقوبات المالية، إلى حد الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.

ويبدو أن الرقم الذي أعلنته الوزارة التركية، في تصاعد مُستمر، فالرقم الذي أعلنه كحصيلة للعام الماضي 2020، بلغ 9770 قضية، وهو أعلى من الأرقام التي سُجلت في الأعوام التي سبقته، خصوصاً مع تزايد حالة النقمة الاجتماعية والسياسية على سياسات الرئيس التركي وحكومته، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأفاد المعلقون الأتراك على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أن القانون الذي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عام 2018 تحول إلى أداة في يد الرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم والأجهزة الأمنية والقضائية المُقربة منهما، لابتزاز الأفراد والشخصيات السياسية المُعارضة لهم، لخلق هالة حول الرئيس وسلوكياته وتوجهاته السياسية، فالمادة 299 من القانون الجنائي التركي، التي تفرض عقوبة السجن التي قد تصل لأربعة سنوات، لكل من يُدان بتهمة "إهانة الرئيس أو مجلس الوزراء"، والمادة 301 من نفس القانون، تُعزز من صلاحية المادة السابقة.

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