أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

تعطلت معظم الأنشطة التجارية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، وسبق أن شهدت الأسواق ارتفاع موسمي في أسعار الفاكهة الطازجة واستقرت أسعار الخضراوات ، وسجلت أسعار كيلو"الليمون" تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة" تراجعا بنحو١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو ٢،٥ جنيه للكيلو مقارنة بنحو ٣ جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو"البصل الأبيض الذهبي" بنحو ١٤ % مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣،٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو"الفلفل الأخضر" بنحو ٨ % مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦،٥ جنيه.





واستقر سعر كيلو "الفاصوليا " عند مستوى ٨ جنيهات ، كما استقر سعر الكيلو "الباذنجان الأ سود الرومي" عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو "الجزر" عند ٥ جنيهات ،وكيلو"التفاح الأصفر" المستورد عند ٢٥ جنيها

فيما ارتفع سعر كيلو"الثوم البلدي القديم" بنحو ٢٥ % مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠ ، جنيه للكيلو مقابل ٣،٥ جنيه، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦،٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات .





أسعار الفاكهة في مصر





سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر اليوسفي من 4: 8 جنيهات للكيلو





سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو





سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيها للكيلو





سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو





سعر العنب البناتى الأصفر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو





سعر العنب البناتى الأحمر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو





سعر التفاح المصرى «البلدى» من 9 إلى 15 جنيها للكيلو





سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو





سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو





سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو





سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الكنتالوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو





سعر الشمام من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو





سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة





سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو





سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 15 جنيها للكيلو





سعر البرقوق السكرى من 15 إلى 20 جنيها للكيلو





سعر البرقوق الانجليزى 10 جنيهات للكيلو





سعر البشملة 15 جنيها للكيلو





سعر المشمش عمار من 12 إلى 18 جنيها للكيلو





سعر المشمش السويسى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو





سعر المشمش الفيومى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو





سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو





سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو





سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو





سعر الأفوكادو من 30 إلى 40 جنيها للكيلو





سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو





سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو





سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها للكيلو