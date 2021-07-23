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الهند تسجل 483 وفاة و35342 إصابة إضافية بفيروس كورونا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الهند 483 وفاة و35342 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 31.29 مليون.

 

كما أشارت البيانات إلى بلوغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 419470 حالة وفقا للبيانات الحكومية، منذ ظهور الجائحة في البلاد.

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