فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

اقترب النادي الأهلي، من التعاقد مع لويس ميكيسوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة التفاصيل التعاقدية، على أن ينتقل إلى النادي الأهلي بعقد يمتد حتى 4 سنوات، مقابل مليون دولار.

وأكدت أن قيمة عقده لن تتجاوز الـ600 ألف دولار في الموسم الواحد، على أن ترتفع هذه القيمة من موسم إلى آخر.

جدير بالذكر أن لويس ميكيسوني يجيد اللعب في أكثر من مركز في المستطيل الأخضر مثل الجناح الأيمن وخط الوسط.