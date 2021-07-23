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موعد مباراة محمد صلاح الأولي مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق ليفربول لمواجهات قوية ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بداية من 14 أغسطس المقبل فى لقاءات قوية.

وكان فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعد التتويج على حساب مانشستر يونايتد وليفربول.

ويواجه ليفربول نظيره نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.

ويذكر أن محمد صلاح خسر لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي أمام هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

 

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