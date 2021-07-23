واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوبا





فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات ماليّة تحمل طابعاً رمزيّاً على وزير الدفاع الكوبي، وذلك على خلفيّة "قمع التظاهرات السلميّة والمؤيّدة للديموقراطيّة" التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة، متوعّدة في الوقت نفسه بتدابير عقابيّة جديدة.





وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنّ العقوبات "ليست إلا البداية والولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".





وندّد "بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعيّة والمحاكمات الصوريّة" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".





وتعهّد الرئيس الأمريكي "الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً وإعادة الوصول إلى خدمة الانترنت والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية".





ونزل آلاف الكوبيين في 11 و12 يوليو إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والصحية، مردّدين هتافات بينها "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الدكتاتورية"، وإثر هذه التجمعات التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح العشرات، أوقِف حوالى مئة شخص، وفق جمعيات معارضة.



