ضمن فعاليات "صيف أسكندرية".. السمسمية بمصطفى كامل ودقة زار بالأنفوشي والفرح الأقصرى بالشاطبى





حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجماهير بالفنون والثقافات المختلفة، قدمت الهيئة بفرع ثقافة إسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، مجموعة متميزة من العروض الفنية بمشاركة "فرق الأقصر، المنصورة والإسماعيلية" للفنون الشعبية، وذلك ضمن فعاليات "صيف أسكندرية" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بهدف تقديم جرعة فنية مكثفة للجماهير، وتعريفهم بما تقدمه الهيئة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم.













فعلى ألحان السمسمية قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمي باقة من التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن البيئة بمنطقة القناة ومنها "الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، جتالة، والضمة الإسماعيلاوي" بمصاحبة ألحان الفنان ماهر كمال، وعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية عدد من التابلوهات بقيادة د. أيمن علي، منها "نوارة"، أفراح بلدنا، ميدلي أسكندراني، عرب البراري، ضحكة قلب، عن الهوى، البدوي، أغلى اسم في الوجود، ورقصة التنورة، ودقة زار "بدعة" الذي تفاعل معه الحضور، أما فرقة الأقصر للفنون الشعبية فقدمت عدد من الاستعراضات المستوحاة من البيئة الصعيدى على مسرح قصر ثقافة الشاطبي منها "الصعيدي، الفلاحي، النوبي، الفرح الأقصري، وتابلوه اتفرج عالحلاوة، وفي حب مصر"، إلى جانب عدد من الأغاني من التراث الصعيدي للفنان ياسر فتحي وموال "مصر يا أم أحلى عروسة"، وذلك بقيادة المدرب أحمد عبد الرازق.