بسبب تصريحات مستفزة.. مطالبات باستدعاء السفير التركي في بغداد





أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، غضباً سياسياً واسعاً في الأوساط العراقية حول السياسة التوسعية للنظام التركي بالبلاد.





وقال صويلو، خلال مهرجان في مدينة شرناخ، إن "الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة بإذن الله".





وردت أوساط سياسية عراقية على تلك التصريحات، وطالبت الحكومة برد فعل واضح وصريح، وسط مطالبات بوقف انتهاكات أنقرة واستدعاء السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي.





وأطلقت تركيا، في 23 أبريل الماضي، عملية عسكرية جويّة وبريّة شمالي العراق، تحت اسم "مخلب البرق - الصاعقة"، استطاعت من خلالها دخول 12 موقعاً عسكريا في مناطق إقليم كردستان شمال البلد الأول.



