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بسبب بوتين.. مدير الـ"CIA": شعري شاب في روسيا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
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قال ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، اليوم الجمعة، إن شعره شاب خلال خدمته كسفير لبلاده لدى روسيا.

وقال بيرنز، في حديث لإذاعة "NPR"، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضي روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو في جنيف: "حسب خبرتي في التعامل مع الرئيس الروسي، ومعظم شعري شاب خلال خدمتي في روسيا والتعامل معها في عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التي تحدث في أراضيه أو منها".

وأضاف بيرنز، الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا.

وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.

وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.

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