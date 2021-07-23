شاهد.. فرحة محمد ثروت وهو يستقبل مولود جديد









ونشر محمد ثروت صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا:" الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوته.. وصلت أميرة عائلة ثروت ..دهب ربنا يحفظها و يحميها".





ووجه محمد ثروت رسالة إلى زوجته قائلا:" بحبك يا منى عمري شكرا إنك فرحتيني فرحه مخلياني مصدوم لحد دلوقتي إني عندي بنوته زي القمر زي أمها ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب".









محمد ثروت يتحدث عن زوجته





قال الفنان محمد ثروت، إن علاقته بزوجته استمرت لسنوات طويلة حتى قبل الزواج، مشيرا إلى أنه خريج تجارة عين شمس وظل فيها 7 سنوات بسبب حبه للتمثيل.





وأضاف محمد ثروت في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الأولى": "زوجتي كانت شاطرة في الجامعة وفي مرة جلست معها في عرض لمسرحية وحصلت على رقم هاتفها".





وأضاف محمد ثروت: "حدث حب وحالة من الإعجاب بيننا ولم يكن في بالي آنذاك الارتباط الزواج وكان لدي حلم أن أصبح ممثلا".









وتابع محمد ثروت: "بدأت آخد خطوات للخلف في علاقتي بزوجتي قبل الزواج لأنني لم أحقق شيء في حياتي المهنية ولكنها كانت تدعمني بشكل كبير".

أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، منذ ساعات وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.