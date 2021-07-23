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أسعار البنزين في مصر اليوم 23 يوليو 2021 بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أوصت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى الأسعار الحالية للمواد البترولية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .


أسعار البنزين الأن:

البنزين 80 بسعر 6.75 جنيه للتر 
البنزين 92 بسعر 8 جنيه للتر 
البنزين 95 بسعر 9 جنيه للتر 
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر .
تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.


و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل  (  كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج  .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد  - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .
أسعار البنزين في مصر اليوم 23 يوليو 2021 بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)
أسعار البنزين في مصر اليوم 23 يوليو 2021 بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

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