رحاب الجمل صحفية في مسلسل "شقة 6" (خاص)





تشارك الفنانة رحاب الجمل حالياً في مسلسل "شقة 6"، وهو بطولة روبي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، حمزة العيلي، هاني عادل، ملك قورة، سما إبراهيم، وهو من إخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية بداية شهر أغسطس المقبل.













وقالت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث دور سيدة تُدعى "ناهد"، وتعمل صحفية وهي الصديقة المقربة للفنانة روبي، مُشيرة إلى أن ما حمسها للمشاركة في العمل هو أن الشخصية التي تقدمها خلاله جديدة عليها، ولم يسبق لها تقديمها من قبل، بالإضافة إلى أن فكرة المسلسل تدور في إطار الرعب، فهي فكرة جديدة وممتعة بالنسبة لها.

















وأشارت رحاب الجمل إلى أن كواليس العمل مع روبي كانت لطيفة جداً، وأنهم أصبحوا أصدقاء واخوات بعدما قدموا أول مشهد في العمل، مُؤكدة أنها ممثلة جامدة وتحترم زملائها جداً، وعلى المستوي الشخصي إنسانة طيبة وجدعة جداً.













وفي سياق آخر، شاركت رحاب الجمل في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لحم غزال"، وهو بطولة غادة عبدالرازق، رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.