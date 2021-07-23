اليابان تطالب رئيس فايزر بتقديم موعد تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

طالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الرئيس التنفيذي لشركة /فايزر/ الأمريكية ألبرت بورلا بتقديم موعد تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمقرر تسلمها هذا الخريف، في إطار مواجهة المخاوف في البلاد بشأن نقص الإمدادات، وفق ما أعلنه مسؤلون يابانيون.

وجاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، خلال اجتماع سوجا وبورلا في العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، والذي استمر 40 دقيقة بقصر أكاساكا المستخدم عادة لاستقبال رؤساء الدول، بعد أن انتقد حكام المقاطعات ورؤساء البلديات الحكومة المركزية بسبب تباطؤ طرح اللقاحات، وسط آمال في تسريع حملة التطعيم على المستويات المحلية.

وكانت اليابان قد تعاقدت مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة لتلقي 100 مليون جرعة لقاح بحلول يونيو الماضي إلى جانب 70 مليونًا أخرى من المقرر شحنها بين يوليو وسبتمبر و20 مليونًا أخرى في أكتوبر أو بعده.

وقال المسؤولون إن سوجا طلب في الاجتماع تقديم 20 مليون جرعة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حول هذا الأمر.

ويشار إلى أن بعض الحكومات المحلية اضطرت إلى وقف برامج التطعيم بعد أن بدأ معدلات الطلب على اللقاح تفوق المتاح.

ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية، تم تطعيم حوالي 23 بالمئة من سكان اليابان بالكامل ضد كوفيد-19 حتى يوم أمس الأول، مع حوالي 35 بالمئة تلقوا جرعة واحدة على الأقل.