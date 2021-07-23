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رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت بوابات دخول شواطئ محافظة الإسكندرية، قبل الثامنة من صباح اليوم الجمعة، زحاما شديدا من قبل المواطنين، وذلك رغم وقوع أكثر من ٧ حالات غرق أول أمس الأربعاء، نتيجة لارتفاع الأمواج.

وظهرت سيارات رحلات اليوم الواحد القادمة من المحافظات المجاورة في طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والزراعي، حيث فضل المواطنين قضاء إجازة العيد داخل المحافظة الساحلية وفي شواطئها لقربها عن المدن الساحلية الأخرى.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أصدرت بيانا تحذيريا للمواطنين من النزول إلى المياه، خاصة في ظل اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقالت الإدارة، إنه على رواد الشواطئ توخي الحذر خلال الأيام القادمة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج. مشددة على ضرورة الإلتزام بالسباحة في المناطق الأمنة، والإستجابة لتعليمات عمال الأنقاذ وإرتداء اللأيف جاكت حفاظا على الأرواح.

وكانت شهدت شواطئ الإسكندرية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك حوادث غرق لمواطنين تسبب في وفاة 7 أشخاص.

وقد حصدت الأمواج 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وأبنهما، وذلك في شاطئ بليس المميز ٢، بعد أن نزلوا لمياه البحر في الساعه التاسعه والنصف مساءًا، وهما "ماجده عبيد بدير 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي توفي في المستشفي"، بعد أن تمكن رواد الشاطئ من انتشال الجثث الثلاثة بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنفذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن والذهول للمتواجدين علي الشاطئ.

وفي شاطئ السلام 1، لقي حسام شعبان محمود مكاوى، مصرعه غرقا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية في محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتم حجز جثمانه بثلاجه المستشفى لحين إنهاء إجراءات قانونية، وتم انتشال جثة أخري من الشاطئ وقامت أسرته بتسلمه علي الفور دون أي بيانات.

وشهد شاطئ"إسحاق حلمي" حالة غرق لشاب 18 سنة في الساعات المبكرة لصباح أمس الإربعاء يدعى"أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، وذلك عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.

كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندري حادث غرق اليوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

وشهد أيضا شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى "زياد أحمد إبراهيم النجار"، يبلغ من العمر 9 سنوات.
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)
رغم حالات الغرق.. زحام شديد على بوابات دخول شواطئ الإسكندرية (صور)

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عيد الاضحى مصر شواطئ الإسكندرية الغرق الإسكندرية

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