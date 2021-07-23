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الصحة السعودية: نجاح موسم الحج دون إصابات بكورونا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، عن نجاح خطة الحج الصحية وخلوه من تفشيات فيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

إلى ذلك، انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

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