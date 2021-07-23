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بعد تحريك أسعار الوقود.. مصدر مسؤول في قنا يؤكد ثبات تعريفة الركوب الداخلية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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صرح مصدر مسؤول في محافظة قنا، بأنه لم يتم تحديد أي اجتماع حتى الآن للجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة في المحافظة، على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها أنه تحريك أسعار الوقود.
وأوضح المصدر في تصريح لـ "الفجر"، أن القرار حال اتخاذه، سيكون بثبات تعريفة الركوب، وذلك لعدم تحريك أسعار السولار، وهو المحرك الرئيس لمعظم سيارات الأجرة والنقل، خاصة وأن تلك الأسعار هي نفسها التي تم رفعها في يوم 5 يوليو 2019.
وأشار إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، كلف مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، في أبريل الماضي، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين، وعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي مع ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة مع وضع خطة مرورية تمنع التكدس في الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة.
كما وجه محافظ قنا، في وقت سابق، مسئولي التموين بالاشتراك مع إدارة مرور قنا بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والتاكسي زيادة تعريفة الركوب المقررة بما يضر بمصلحة المواطنين.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، استقرت على تحريك أسعار الوقود لتصبح الأسعار 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيه للتر البنزين 92 ، و9 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 75.6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

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قنا تعريفة الركوب أسعار الوقود الجديدة

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