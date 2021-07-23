موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإنتاج الحربي، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلاقي الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو الحالي، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة.





بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، بعدما فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 14 مباراة.



