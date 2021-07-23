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السيسي: ثورة 23 يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يوم 23 يوليو يمر علينا كل عام ليثير مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي وجهها للشعب المصري في ذكرى ثورة 23 يوليو والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغيرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وتابع، أن تأثير ثورة يوليو امتد ليتجاوز حدود الإقليم ولتصل أصداؤها لكافة أرجاء المعمورة لتمنح الأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلي مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطني.

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