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السيسي: تغيير واقع الحياة في مصر بجميع جوانبها تحدي يمثل أهمية قصوى لنا (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:25 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نذكر بكل إعزاز رمز ثورة 23 يوليو الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة، موجهًا التحية والتقدير لقائدها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي وجهها للشعب المصري في ذكرى ثورة 23 يوليو والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة وخفاقة، منوهًا بأن طبيعة التحديات التي تواجه الوطن تتغير بتغير ومرور الزمن، فمن ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل الأشقاء ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام، وصولًا للتحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة والشرطة نجحوا في محاصرة الإرهاب وإضعاف شوكته وكان الشعب المصري دائمًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات وثابت على قيم الولاء والانتماء للوطن، موضحًا أن التحدي الحالي الذي يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعًا يتمثل في تغيير واقع الحياة في مصر في جميع جوانيها من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة.

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محمد نجيب جمال عبد الناصر ثورة 23 يوليو السيسي إكسترا نيوز

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