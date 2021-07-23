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ألمانيا: إعطاء 87.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا
الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:27 ص
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 87.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 564 ألفاً و575 جرعة في اليوم الواحد.
وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 30 أسبوعاً.
ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.76 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفاً و505 حالات.
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