Advertisements

ألمانيا: إعطاء 87.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 87.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 564 ألفاً و575 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 30 أسبوعاً.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.76 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفاً و505 حالات.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 ص

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

09:31 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

02:22 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان