Advertisements

موندو ديبورتيفو تقيم ثنائي برشلونة في الودية الأولى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

شارك ثنائي برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي في مباراة البلوجرانا الأولى الودية والتي كانت أمام خيمناستيك مساء الأربعاء والتي إنتهت بفوز النادي الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مستوى الثنائي خلال هذه المباراة في تشكيلة الهولندي رونالد كومان.

البداية مع أومتيتي والذي كان الأكثر أناقة جسديًا وآمنًا في الخلف، ومنتبهًا لتصرفات منافسيه ويحاول دائمًا توقع الخطر.

ونجح أومتيتي في قيادة الخط الخلفي بخروج دقيق للكرة، حتى أكثر من بيكيه، وكان لديه عده محاولات للانضمام إلى الهجوم.

أما بيانيتش، فقد تواجد لاعب خط الوسط في مركز سيرجيو بوسكيتس خلال هذه المباراة وهو مركز لم يعهده عليه كومان من قبل، لكنه قدم مستوى جيد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل الثنائي خصوصًا وأنه لا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن من أجل رحيل اللاعبان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 10 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 ص

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

09:31 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

02:22 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان