موندو ديبورتيفو تقيم ثنائي برشلونة في الودية الأولى

شارك ثنائي برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي في مباراة البلوجرانا الأولى الودية والتي كانت أمام خيمناستيك مساء الأربعاء والتي إنتهت بفوز النادي الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مستوى الثنائي خلال هذه المباراة في تشكيلة الهولندي رونالد كومان.

البداية مع أومتيتي والذي كان الأكثر أناقة جسديًا وآمنًا في الخلف، ومنتبهًا لتصرفات منافسيه ويحاول دائمًا توقع الخطر.

ونجح أومتيتي في قيادة الخط الخلفي بخروج دقيق للكرة، حتى أكثر من بيكيه، وكان لديه عده محاولات للانضمام إلى الهجوم.

أما بيانيتش، فقد تواجد لاعب خط الوسط في مركز سيرجيو بوسكيتس خلال هذه المباراة وهو مركز لم يعهده عليه كومان من قبل، لكنه قدم مستوى جيد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل الثنائي خصوصًا وأنه لا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن من أجل رحيل اللاعبان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.