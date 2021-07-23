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السيسي: قادرون على حفظ مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا جميعًا شركاء في الوطن ومن ثم نحن مسئولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرتنا على تحقيق المعجزات لما نرضاه ونفخر بها؛ ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي وجهها للشعب المصري في ذكرى ثورة 23 يوليو والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم.

ووجه الرئيس السيسي، التحية والتهنئة للشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في ازدهار وتقدم، ودائمًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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