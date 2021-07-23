شاهد.. بسنت شوقي تطل على جمهورها بإطلالة رقيقة





وظهرت بسنت شوقي فى الصورة بفستان جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.









وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل.

















وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

















والتقط محمد فراج صورًا له مع بسنت شوقي في لقطة طريفة بعد عقد قرانهما تحت لافتة بعنوان "أنا لا أطيق الانتظار" وهي الجملة الشهيرة لشخصية "الشيخ مؤنس" التي جسدها فراج في مسلسل "لعبة نيوتن".