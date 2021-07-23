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قتيلان وجرحى جراء احتجاجات بسبب شح المياه بإيران
الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:32 ص
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن سقوط قتيلين وجرحى في مدينة أليجودرز بمحافظة لرستان غربي إيران.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعدما دعا ناشطون لها لدعم المحتجين في محافظة خوزستان الذين يطالبون لليوم السابع على التوالي بتوفير المياه لسكان هذه المحافظة التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة.
وقالت قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة، إن "هناك معلومات تفيد بوقوع قتيلين وجرحى في إطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن على محتجين في مدينة اليجودارز التابعة لمحافظة لورستان غرب إيران".
وتصاعدت حدة غضب الإيرانيين جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأهواز وغيرها، والتهميش الذي تعيشه تلك المناطق، بجانب استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد الاحتجاجات التي وصلت للعاصمة طهران والعديد من المناطق الإيرانية.
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