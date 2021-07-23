قتيلان وجرحى جراء احتجاجات بسبب شح المياه بإيران





أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن سقوط قتيلين وجرحى في مدينة أليجودرز بمحافظة لرستان غربي إيران.





وجاءت هذه الاحتجاجات بعدما دعا ناشطون لها لدعم المحتجين في محافظة خوزستان الذين يطالبون لليوم السابع على التوالي بتوفير المياه لسكان هذه المحافظة التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة.





وقالت قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة، إن "هناك معلومات تفيد بوقوع قتيلين وجرحى في إطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن على محتجين في مدينة اليجودارز التابعة لمحافظة لورستان غرب إيران".



