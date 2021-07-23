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تموين الإسكندرية: لا مشاكل في محطات البنزين بعد قرار تحريك أسعار الوقود (صور)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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تابعت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، أعمالها، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يوليو سبتمبر 2021.

وقالت مديرية تموين الإسكندرية، في بيان لها، إن هناك انتظام فى أداء الخدمات التموينية تحت رقابة رجال التموين من مفتشبن ورؤساء الرقابة ومديرى الإدارات على رأس الأنشطة التموينية لمتابعة أعمال محطات تموين السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية متمثلة فى البنزين وأعمال المخابز البلدية وإنتاج الخبز البلدى وكذلك متابعة محطات تموين السيارات ومتابعة مستودعات البوتاجاز وكذلك الأسواق. 

وأكدت المديرية أن كاميراتها رصدت سهولة حصول المواطنين على رغيف الخبز دون أى وجود لأي ازدحام أو تكدسات وتوافر جميع الخدمات التموينية، وهذا ومازالت غرفة العمليات الرئيسية تتابع الموقف أولا بأول. 
تموين الإسكندرية: لا مشاكل في محطات البنزين بعد قرار تحريك أسعار الوقود (صور)
تموين الإسكندرية: لا مشاكل في محطات البنزين بعد قرار تحريك أسعار الوقود (صور)
تموين الإسكندرية: لا مشاكل في محطات البنزين بعد قرار تحريك أسعار الوقود (صور)
تموين الإسكندرية: لا مشاكل في محطات البنزين بعد قرار تحريك أسعار الوقود (صور)

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التموين الإسكندرية أسعار الوقود

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