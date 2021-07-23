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تردد قنوات بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:31 ص
مصر واسبانيا
مصر واسبانيا
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض اختبار صعب أمام نظيره الأرجنتيني في ثاني مواجهات دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأوليمبية.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام إسبانيا أمس الخميس بدون أهداف.

وأعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020 على القناة المفتوحة.

ويستعرض الرياضي” تردد قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الأرجنتيني في أولمبياد طوكيو 2020.

ويمكن العثور على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر نايل سات عبر تردد نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3، أو على قمر سهيل سات على تردد 11623 عامودي 27500 2/3.

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في أولمبياد طوكيو تردد قنوات بي إن سبورتس المفتوحة

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