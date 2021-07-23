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طاجيكستان: مستعدون لاستقبال 100 ألف لاجئ من أفغانستان

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
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قال مسؤول كبير في طاجيكستان اليوم الجمعة، إن بلاده تستعد لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان المجاورة، حيث تصاعد القتال مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وتسيطر حركة طالبان على المزيد من الأراضي في أفغانستان، وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحكم قبضتها حاليا على أكثر من نصف مراكز الأقاليم الأفغانية.

وقال إمام علي إبراهيمزودا نائب رئيس لجنة الطوارئ في طاجيكستان في إفادة اليوم الجمعة، إن الجمهورية السوفيتية السابقة تبني بالفعل مستودعين كبيرين لتخزين الإمدادات اللازمة للاجئين في إقليمين متاخمين للحدود مع أفغانستان.

وفر بضع مئات من المدنيين الأفغان إلى طاجيكستان هذا الشهر، لكن حكومة دوشنبه تقول إنهم عادوا إلى بلادهم.

وأكدت موسكو الشهر الجاري، أن حركة طالبان باتت تسيطر على نحو ثلثي الحدود الأفغانية مع طاجيكستان.

ولجأ نحو ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان بعد معارك مع حركة طالبان في يوليو الجاري.

وترتبط موسكو بدوشانبي في إطار منظمة معاهدة الأمن المشترك، وأكدت أنها ستحمي طاجيكستان حيث لديها قاعدتان ينتشر فيهما نحو 7500 عسكري.

وفي مواجهة التهديد، أمر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن باستنفار 20 ألفا من عناصر الاحتياط لتعزيز الحدود.

وبحسب حرس الحدود الطاجيك، فقد تم العثور على مخدرات بين أغراض اللاجئين الأفغان.

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