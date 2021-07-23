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وزير الأوقاف: أتوقع جمع 140 مليون جنيه من صكوك الأضاحي (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:32 ص
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صكوك الأضاحي من أهم المشروعات المجتمعية التي تنفذها الوزارة وهي نموذج للدقة والشفافية في الجمع والعطاء، حيث يتم الجمع بصورة منظمة، يبدأ بالتصريح من وزارة التضامن بجمع الأموال لإيجاد الصيغة القانونية، وطبع الصكوك في الوثائق المؤمنة حتى لا يمكن لأحد أن يقوم بتزوير الصك، وتُجمع الحسابات في عدد من البنوك المصرية، ثم تجمع في حساب بالبنك المركزي.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أننا نعلن بصورة يومية أو شبه يومية عن المبالغ التي جرى جمعها، وما تم جمعه حتى الآن بمعرفة المديريات فقط وتم توريده للبنوك زاد على 107 مليون جنيه ومن المتوقع أن نصل إلى 140 مليون جنيه.

وتابع وزير الأوقاف، أنه تم التعاقد مع وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن توفر رؤوس الأضاحي الحية التي يتم ذبحها في الوقت الشرعي، وهذا المشروع يحترم آدمية الإنسان، ولن نسمح بتصوير أحد على الإطلاق عندما يأخذ حقه على المجتمع، فالعاطي يدفع حق الله عليه في المال سواء كانت صدقة أو زكاة أو أضحية.

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