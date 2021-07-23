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تنفيذ 33 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الريفية في دمياط

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المناطق الريفية بمحافظة دمياط، ومنها 16 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التسليم الابتدائى لمشروع إنشاء خزانين سعة 5 آلاف م3 للخزان الواحد برأس البر بدمياط، بتكلفة 40 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان (102 / 154 ألف م3/يوم) المرحلة الثانية، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 90 مليون جنيه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحى المناطق الريفية، وهى، صرف صحي قرية شط جريبة، وقرية جمصة البلد (شرق + غرب)، وقرية النجارين، وقرية الطرحة، وصرف صحى الرياض، وصرف صحى الضهرة، وصرف صحى أم الرضا القديمة، وصرف صحى أم الرضا الجديدة، وصرف صحى الركابية (القديمة + الجديدة)، وصرف صحى قرية شرباص، وصرف صحى الفوادية، وصرف صحي العطوى الفرعية، ومشروع صرف صحي وصناعي، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بمدينة دمياط للأثاث، ومحطة معالجة الركابية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، والصرف الصحى لمشروع الإسكان القومى (شطا 1، شطا 2) بدمياط.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية بمحافظة دمياط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وهى، صرف صحى قرية السوالم، والزهراء، ودار السلام، والسعدية القبلية، والسعدية البحرية، والحسينية، والإبراهيمية البحرية، والإبراهيمية القبلية، والعباسية، والبدراوى، وعزبة أم الرزق، والنواصرية، وراشد، ومنشية ناصر، والفؤادية.

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