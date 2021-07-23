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كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبى الواقعة بمنشأة القناطر

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطى
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بمقتل (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز، وما قرره نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) أنه حال تواجده رفقة والده بالمزرعة المشار إليها، فوجئا بسيارة ترجل منها "مجهولين"، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته، واتهم (4) أشخاص "محددين "بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أخذًا بالثأر، وتم بإرشادهم ضبط (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) المُستخدمتين فـى ارتكاب الواقعة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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