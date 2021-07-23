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عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
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أكدت مصادر أمنية، سقوط طائرة مروحية عسكرية إثيوبية في مطار مدينة حدر في إقليم بكول جنوب غرب الصومال، حسبما أفاد موقع "الصومال الجديد".

وأضافت المصادر، أن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".

وأشار مسؤولون أمنيون، إلى أنه لم تقع إصابات، باستثناء أضرار طفيفة في الطائرة، واستأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.

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