عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال





أكدت مصادر أمنية، سقوط طائرة مروحية عسكرية إثيوبية في مطار مدينة حدر في إقليم بكول جنوب غرب الصومال، حسبما أفاد موقع "الصومال الجديد".

وأضافت المصادر، أن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".