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ضبط مواد مخدرة وسلاح خلال حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من خلال حملة أمنية بالقليوبية.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
ضبط (2) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (3) متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية".
ضبط (2) قطعة سلاح أبيض.
ضبط (1) متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.
ضبط (1) مراقب هارب.
تنفيذ (2159) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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الكلمات المفتاحية

مواد مخدرة سلاح حملة أمنية القليوبية

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