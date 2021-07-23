قرينة الرئيس: ضياء ثورة يوليو امتد إلى كل بلد يرغب في الاستقلال

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.





وقالت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ثورة يوليو المجيدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال».





واختتمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي : «كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام».