Advertisements

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة: تنفيذ 95 حكم قضائى متنوع

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (1) قضية متنوعة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1143) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (95) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ حكم قضائي

أخبار تهمك

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. السيسي يحاور رب أسرة في العلمين: "بتقبض كام؟.. وبيكفوا؟"

منذ 18 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

نص كلمة السيسي التاريخية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

08:29 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

09:31 ص

نص كلمة السيسي التاريخية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

10:51 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان