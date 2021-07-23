جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة: تنفيذ 95 حكم قضائى متنوع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (1) قضية متنوعة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1143) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (95) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.





