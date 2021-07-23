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محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:43 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء الريس
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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد المحافظ أن ثورة 23 يوليو المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة العظيمة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين ووجدانه.م

وأضاف أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم ومازال يقدم العديد من التضحيات والفداء وهو لا يزال يقوم بدوره الكبير في بث الطمأنينة وفرض الأمن وضرب أروع الأمثلة في الفداء والبطولة والا ستقرار بمصرنا الغالية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر للمصريين، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.

وأضاف أننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الخير والرخاء والإزدهار، في ظل قيادة  الرئيس السيسي الحكيمة لمسيرة الوطن.

كما قدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، وقادة القوات المسلحة.

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محافظ بورسعيد ثورة 23 يوليو السيسي

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