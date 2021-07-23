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التحقيق في وفاة طفل غرقا بشاطئ النخيل بالإسكندرية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق طفل بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، عقب قيامه بالنزول لمياه الشاطئ المغلق، واستدعاء مسئولي الجمعية التي تدير الشاطئ لسؤالهم عن الواقعة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا من مسؤولي قرية 6 أكتوبر، بغرق طفل وإنقاذ اثنين آخرين عقب نزولهم لمياه شاطئ النخيل المغلق والتي تديره جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم العامرية اول، وبالمعاينة والفحص تبين نزول " م. م. م"، 15 سنة، من منطقة العامرية وغرقه، وإنقاذ اثنين آخرين، عقب تسللهم فى الساعات الأولى من الصباح، إلى مياه الشاطئ ونزولهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، قد أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتد لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.

وقامت الجمعية بتعليق لافتات ضخمة، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدلت لافتة الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافتة الغلق بأمر النيابة.

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غرق طفل شاطئ النخيل الإسكندرية

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