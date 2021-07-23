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مقتل 13 شخصا إثر هجوم لمتمردين في أفريقيا الوسطى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
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أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، أن هجوما لمتمردين على محافظة أوهام أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.

وقالت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، إن العديد من المدنيين قُتلوا وأصيب آخرون نتيجة للهجوم الذي شنه مقاتلو تحالف الوطنيين من أجل التغيير.

وأضاف بيان لبعثة الأمم المتحدة: "تم إرسال دورية مشتركة على الفور إلى منطقة نانا باكاسا للتحقق من المعلومات (المتعلقة بالضحايا)"، مضيفا أن الدورية عثرت على 13 جثة في بونجبوتو على بعد 12 كيلومترا من مدينة بوسانغوا. 

يشار إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات العامة في ديسمبر 2020، عندما اتهم معارضون للرئيس فوستان آرشانج تواديرا الذي تمكن من البقاء في منصبه لولاية ثانية، بتزوير الانتخابات.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة في جميع أنحاء البلاد، حيث أفادت تقارير بأن المتمردين هاجموا المدنيين، بمن فيهم موظفو الإغاثة الإنسانية.

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