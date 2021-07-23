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ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية على مخالفات اللحوم أسفرت عن ضبط عدد (76) قضية بإجمالى مضبوطات (20٫452 طن لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، ومن أبرزها:

ضبط (10 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط (3٫96 طن "دواجن مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (2٫56 طن "مقطعات دواجن – شاورمة دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

فى مجال القضايا التموينية الأخرى أمكن ضبط العديد من القضايا أبرزها:
ضبط (11 طن "سكر حر") معبأة داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحة للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (2٫5 طن "مكرونة") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي - بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على (160٫610 ألف جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (2 طن "سكر "- 600 عبوة"زيت تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.

ضبط (14٫950 قطعة "غيار سيارات") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (445 إسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم") تم تجميعها وعدم إثباتها بدفتر البترول الخاص بالمستودع للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق إرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قضية تموينية شرطة التموين التموين

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