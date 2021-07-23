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كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير نجم الفريق من الرحيل بالموسم الجديد.

 

ويحاول نادي بيراميدز سبورت، الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأعرب المدير الفني للفريق، موافقته بشكل مبدئي على رحيل الحارس بالموسم الجديد، في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي.

 

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك، طالب إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويمتلك عواد عدة عروض خارجية، أبرزها من الدوري السعودي، للحصول على توقيعه، حيث من المقرر أن يحسم موقفه بنهاية الموسم الجاري.

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