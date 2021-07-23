لتجاوزهم نسب الإشغال.. توقيع غرامات على 12 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية

حررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، مذكرة بتوقيع غرامات مالية على 12 من مستأجري الشواطئ لتجاوزهم نسب الإشغال المقررة بما يخالف الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء.



من جانبه قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن كل شاطئ وقعت عليه غرامة يتبقى له فقط غرامتين ويعقبهما فسخ التعاقد وفقا للعقد الموقع مع الإدارة.



وحذر "رشاد" مستأجري الشواطئ من عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية للشاطئ، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام، سيجرى تحرير مذكرة للعرض على المحافظ لتطبيق عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية.



وأكد "رشاد"، استمرار مرور المراقبين والمفتشين التابعين للإدارة على الشواطئ ورصد المخالفات وتفعيل الغرامات طبقا لبنود التعاقد للحد من المخالفات على الشواطئ خاصة المؤجرة منها.



وكانت شواطئ الإسكندرية شهدت خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك حوادث غرق لمواطنين تسبب في وفاة 7 أشخاص.





