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ضبط 27 قطعة سلاح ناري و89 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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شنتت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: 
ضبط عدد 27 قطعة سلاح نارى، بحوزة 27 متهم وذلك على النحو التالى:
(6) بنادق آلية.
(7) بنادق خرطوش.
(14) فرد محلى.
(132) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة.
(124) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (37367) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:
(140) حكم جناية.
(11232) حكم حبس جزئى.
(2194) حكم حبس مستأنف.
(17332) حكم غرامة.
(6469) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (89) قضية مخدرات بإجمالى عدد (98) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫130 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫350 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫305 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4٫150 كيلو جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (250 جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (758 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (35 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (2 جرام).
كمية من مخدر الكوكايين وزنت (2 جرام)
عدد (386) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (12) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (228) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20425) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (32) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.


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وزارة الداخلية مخدرات سلاح ناري

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